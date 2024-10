Ruote nella storia a Gromo domenica speciale con l’ACI

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’elenco si allunga e la collana si impreziosisce: l’iniziativa ‘’ del Club ACI Storico e Automobile Club Bergamo, che29 settembre ha avuto come meta, ha conosciuto il prevedibile successo. A connotarlo hanno contribuito la ormai collaudata organizzazione, il bel tempo che è fattore determinante, la partecipazione che cresce di edizione in edizione e quest’anno ha raggiunto quota 52 vetture. La manifestazione è pienamente riuscita, con il compiacimento del direttore dell’AC Bergamo, Giuseppe Pianura e del presidente Valerio Bettoni, che hanno portato il loro benvenuto all’iniziativa svolta in collaborazione con l’Accademia della Guardia di Finanza, agli ordini del Comandante Gen. D. Cosimo Di Gesù. L’uscita aè stata la quarta dopo quelle di Camerata Cornello, Lovere e Pagazzano. Scontato l’invito all’appuntamento dell’anno prossimo.