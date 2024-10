L’adolescenza e i dolori veri del crescere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Negri ?è da sempre, ai primi turbamenti della pubertà, un certo rito di passaggio. A Sparta, 2.500 anni fa, se avevi la fortuna di essere nato nella parte eccelsa della società, da adolescente guerriero saresti andato in giro, in un giorno prefissato per delibera municipale, a cercare un ilota, cioè uno schiavo. Per accopparlo. Un atto meritorio e a norma di legge spartana. Avresti insomma dimostrato il tuo valore di maturando guerriero. Ammazzando un uomo. Incredibile, ma vero. Morto un ilota se ne fa un altro: doveva essere un proverbio in voga, tra gli spartani. Basta, sto divagando. Invece che a Sparta, millenni fa, sono nato in una parte fortunata del pianeta, in tempi diversi. Il rito di passaggio, per i garzoncelli della mia generazione, si limitava a un paio di pantaloni lunghi. A quei tempi, fino alle soglie della pubertà, le brache erano tassativamente corte.