La mentalità anticapitalistica nei manuali scolastici | un' indagine

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Anticipiamo un estratto dell’Introduzione di “A scuola di declino. Laanticapitalista nei”, di Andrea Atzeni, Luigi Marco Bassani e Carlo Lottieri da oggi in libreria (Liberilibri, 160 pp., 16 euro) Quello che avete fra le mani è il frutto di un piccolo viaggio attraverso i libri di testo che hanno formato, negli ultimi decenni, quanti vivono e lavorano oggi in Italia. Tutti e tre gli autori sono passati attraverso la scuola pubblica in un periodo appena precedente, quando l’ubriacatura di marxismo teorico, dentro e fuori i plessi, provocava miasmi che non di rado si traducevano in piombo. Questo viaggio dimostra che, dopo il crollo del muro di Berlino, almeno dal punto di vista ideologico, non è cambiato moltissimo.