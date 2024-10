Impresa della Juventus a Lipsia In 10 vince 3-2 in rimonta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Tra infortuni, episodi da Var a sfavore, un'espulsione e un vortice di emozioni infinito, latorna dacon un successo che pesa come un macigno nella seconda giornata di Champions League. Alla Red Bull Arena finisce 3-2 grazie alla giocata di Conceicao dopo che Vlahovic era riuscito a rispondere per due volte alle reti di Sesko. Una vittoria pazzesca per la squadra di Thiago Motta, costretta a due cambi nei primissimi minuti di gioco e rimasta in inferiorità numerica per oltre mezz'ora a causa del rosso rimediato da Di Gregorio (tocco di mano fuori area in uscita). Tantissima sofferenza ma anche enorme cuore e carattere per i bianconeri, a punteggio pieno dopo due turni, mentre i tedeschi restano fermi a 0 dopo la sconfitta all'esordio con l'Atletico Madrid.