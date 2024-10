Imprenditore assalito con una mazza a Cesano Maderno la confessione choc del 16enne | Lui o un altro era lo stesso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Monza) – «Non era lui il mio obiettivo. Non avevo obiettivi in realtà. Se ci fosse stato chiunquesarebbe stato lo. Non so perchè l’ho fatto: mi sono sentito di farlo». È questo il senso del discorso che ildifinito in carcere con l’accusa di tentato omicidio dopo l’aggressione a colpi dida baseball contro un60enne, ha fatto di fronte agli inquirenti, per la prima volta dopo l’incredibile vicenda di martedì scorso. Parole che danno corpo e sostanza a quella che era la sensazione degli stessi investigatori, durante i primi accertamenti per ricostruire dinamica e movente. Un’aggressione feroce, bestiale, senza un perché, se non nella mente del giovane. Nessun rimprovero, nessun litigio, nessuno screzio in diretta o in passato. Pura casualità.