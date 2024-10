Diego si schianta in modo atroce | muore a 16 anni dopo giorni di agonia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un altro giovane strappato alla vita troppo presto.Bianchi, un ragazzo di soli 16, non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Berzo Inferiore. Ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale Civile di Brescia, il giovane ha lottato per alcuni, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere. La notizia della sua morte è stata diffusa con dolore dalla madre, Adua, che ha scritto un commovente messaggio sui social per ricordare il figlio, descrivendolo come un “vento libero” e un “piccolo grande peste”. Nel post, la madre ha voluto esprimere l’immenso dolore per la perdita di, un dolore che ha colpito non solo la famiglia ma anche l’intera comunità. “Ci mancherai immensamente”, ha scritto, dando voce alla sofferenza di chi si trova a fare i conti con un vuoto incolmabile.