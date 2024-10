Debutto per Sunday Rose | la figlia di Nicole Kidman in passerella per Miu Miu

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con l’inizio di ottobre, salutiamo un’altra Paris Fashion Week. Dopo New York, Londra e Milano, la settimana della moda francese chiude tradizionalmente il mese delle sfilate. Uno degli show più attesi dell’ultimo giorno della PFW è quello di Miu Miu. Da qualche stagione il brand è tra i più desiderati dai fashionisti e la collezione per la primavera-estate 2025 è destinata a tenere alto l’hype sul marchio disegnato da Miuccia Prada. Ospiti illustri nel parterre ma anche sul catwalk. Una fra tutti?-Urban. La nuova nepo baby LilyDepp“Nepo babies” è un termine che, da un paio d’anni, è sulla bocca di tutti. Coniato negli Stati Uniti, indica, quasi sempre con disprezzo, i ragazzi e le ragazze che vantano genitori famosi e che di conseguenza, secondo i detrattori, avrebbero raggiunto il successo esclusivamente per questo motivo.