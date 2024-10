Clara e l’emozione del primo tour | Non sono una vampira senza cuore anche se a volte mi piacerebbe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano – «Provando lo spettacolo, in studio qui a Milano, miemozionata perché quella deltutto mio è una delle tante primedi un anno che m’ha cambiato la vita» dicea 24 ore dal debutto del suo Pr1moal Largo Venue di Roma. Un giro di concerti che la sbarca il 15 ottobre ai Magazzini di Milano per concludere il cammino a due passi da casa, visto che ora vive in zona Citylife, dopo essere approdata sette anni fa a Corvetto dal Varesotto. «Non vedo l’ora di incontrare i miei fans sottopalco». A proposito, in questo anno speciale qualistate le sue primepiù importanti? «Sicuramentegigante di Sanremo Giovani, poi quella del Festival e, infine l’apertura dello show di Lana Del Rey all’Ippodromo La Maura davanti al popolo dell’I-Days.