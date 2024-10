Atenei in prima linea per il clima studenti e prof in cammino per pulire le sponde del Chienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Una passeggiata lungo il fiumeper sensibilizzare la popolazione sui cambiamentitici. È in programma sabato la camminata che coinvolgerrà, docenti e personale universitario, promossa dall’Università di Macerata, in collaborazione con gli altrimarchigiani – Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino Carlo Bo – e con il supporto di Cai Marche, Cosmari, Legambiente Marche, Plastic Free e Civitanova Green Life. La camminata, con ritrovo alle 9.30 alla basilica di Santa Maria a piè die rientro previsto alle 16, si snoderà su un percorso pianeggiante prevalentemente lungo il fiume, dalla basilica di Montecosaro alla basilica imperiale di Santa Croce aldi Sant’Elpidio a mare, per circa 7 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno.