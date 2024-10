Accoltellato per motivi sentimentali | 41enne pontino in ospedale in condizioni molto gravi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un normale pomeriggio di ottobre si è trasformato in un incubo in piazza Sant’Eurosia, dove una lite all’interno di un bar ha avuto un tragico epilogo. Era il tardo pomeriggio di ieri, 1 ottobre, quando un uomo di 41 anni, residente a Cisterna, e un 48enne di Lariano hanno avuto un acceso diverbio. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, la discussione è stata innescata da rivalità. Ciò che poteva essere risolto con parole si è presto trasformato in violenza: il 48enne, in preda alla furia, ha colpito ilcon quattro fendenti all’addome, utilizzando un paio di forbici da elettricista e un coltello. Le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate estremamente, tanto che l’uomo è stato prontamente trasportato all’di Velletri, dove versa tuttora incritiche.