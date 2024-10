Yuan addio Il conto alla rovescia per le banche russe

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) C’è una data da cerchiare con il rosso, quella del 12 ottobre. Quel giorno, infatti, scadrà il periodo di proroga concesso alleper effettuare transazioni ino comprare moneta cinese. Per capire, bisogna guardare allo scorso mese di giugno, quando gli Stati Uniti hanno deciso di stringere ancora un po’ di più la morsa delle sanzioni su Mosca. In quell’occasione il governo americano decise di avviare l’iter per la sospensione delle licenze che permettono, ancora oggi, alledell’ex U, di scambiare rubli cone viceversa. Un’operazione, per la verità, già tecnicamente fallita. Come raccontato da Formiche.net, infatti, molti istituti russi sono finiti a corto di, senza la possibilità di averne altri, per esplicito niet della Banca centrale russa.