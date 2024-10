Un Posto al Sole anticipazioni 2 ottobre | Lara è la principale sospettata dell’aggressione a Roberto Ferri

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Domani alle 20:50 torna la soap ambientata a Napoli che Rai 3 trasmette dal lunedì al venerdì nell'access prime time: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso stasera, Unalandrà in onda su Rai 3 mercoledì 2alle 20:50. Ecco un'anteprima delledella puntata: Giulia chiede aiuto a Luca. La soap è ambientata in Italia, a Napoli, ai giorni nostri. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia.di Unal:Renato soffre per l'allontanamento dal nipotesi rende conto di essere laper l'aggressione che ha colpito. Decidendo di affrontare la situazione, si reca in ospedale, dove si imbatte in Marina. Quest'ultima, carica di rabbia e