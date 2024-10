Un ottobre problematico per il Governo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inizia con oggi il periodo che prevede uscite fuori porta non più dirette verso il mare e le spiagge, tuttalpiù verso i laghi o in direzione di colline e montagne. Sono le belle giornate tipiche del mese, nonché le ultime dell’anno che fanno ricordare con nostalgia l’estate appena trascorsa. Poiché ancora non è tempo di neve e quindi adatto agli sport invernali, la scampagnata può servire a cogliere quei particolari frutti che, per loro natura, per maturare completamente, impiegano ancora tempo dopo la raccolta. Di solito, si consumeranno durante le feste di fine anno e sono, perlopiù, castagne, melograni, fichi da seccare, oltre funghi e altre piante commestibili spontanee. Quello appena iniziato, pur conservando, dove è possibile, le tradizioni, è anche unche, se qualcuno riuscisse a farlo, dovrebbe far durare diverse volte in più.