Ultras Inter l’inchiesta va avanti I PM | Creazione di gruppo armato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Emergono nuovecettazioni in merito aldell’, portatadai PM di Milano dopo le misure cautelari di ieri. SCONTRI – Emergono nuovi dettagli dal resoconto che fanno i pm Paolo Storari e Sara Ombra nella richiesta di misura cautelare in gran parte accolta dal gip Domenico Santoro che, nella giornata di ieri, si è abbattuta sui vertici delle tifoserie die Milan. Ecco cosa è emerso: «Organizzare e dar vita a scontri con le opposte tifoserie o le Forze dell’Ordine è un aspetto fondamentale della mentalitàed essere unmilitarmente forte è essenziale per acquisire, rispetto ed autorevolezza».” – Dunque, uno degli aspetti fondamentali era quello di costruire una sorta di