Stellantis crollo delle immatricolazioni a settembre - 34% e a Termoli raddoppia il periodo di cassa integrazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il gruppole settimane diper i 2mila lavoratori dello stabilimento di. Richiesta un’altra settimana dell’ammortizzatore sociale per un nuovo stop dell’attività neldal 14 al 27 ottobre. I sindacati parlano di “un momento delicato per lo stabilimento automobilistico di“. Il reparto cambi è stato chiuso in vista della realizzazione della gigafactory il cui progetto è attualmente bloccato e legato alla ricerca di nuove tipologie di batterie e con i fondi inizialmente assegnati, oggi destinati ad altro. Martedì sono stati diffusi i dati sulledi, risultati disastrosi per il gruppo franco italiano. A fronte di un calo complessivo del mercato del 10%,ha venduto il 33,9% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato che scende dal 32,6% al 24,1%.