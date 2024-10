Spezia l’impronta di D’Angelo Dal suo arrivo rendimento da ’big’ È diventato il paladino dei tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutti in piedi per l’Omone. Mister Lucaè sempre più nel cuore degli spezzini, al punto da essere ormai iscritto nella top ten degli allenatori più amati della lunga storia bianca. Dal giorno del suo arruolamento alla guida della formazione aquilotta (15 novembre 2023), l’indice di gradimento nei suoi riguardi è cresciuto sempre di più. In neanche un anno di permanenza in riva al Golfo, il tecnico pescarese è riuscito nella duplice impresa di risollevare lodal baratro ridandogli una dignità sportiva che blasone e tifoseria meritano e, altresì, debellare la diffidenza tipicamente spezzina, conquistando tutti per risultati coniugati a semplicità nei comportamenti. Un uomo vincente del popolo, in un territorio popolare, che idel club Cavatorti’ hanno già premiato con l’Aquilotto dell’anno 2024.