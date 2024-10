Powell Fed non ha fretta ma promette altri due mini tagli dei tassi nel 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’economia statunitense è in “solida forma”, mentre la Fed non ha nessuna “” diare idi interesse. Parola di Jerome, presidente della banca centrale statunitense. “La nostra decisione di ridurre il tasso di riferimento di 50 punti base riflette la nostra crescente fiducia che, con un’adeguata ricalibrazione della nostra posizione politica, la forza nel mercato del lavoro può essere mantenuta in un contesto di moderata crescita economica e di inflazione che scende in modo sostenibile al 2 percento”, ha affermato in un intervento all’assemblea annuale della National Association for Business Economics a Nashville (Tennessee). Nessun percorso definito “Guardando al futuro, se l’economia evolverà ampiamente come previsto, la politica si sposterà nel tempo verso una posizione più neutrale – ha spiegato – Ma non siamo su una rotta preimpostata.