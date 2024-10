Pechino | Alcaraz batte Medvedev in due set possibile finale con Sinner

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Carlosha conquistato ladel torneo ATP 500 di, superando Daniilin due set. Lo spagnolo, attuale numero 3 del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha sconfitto il russo, numero 5 del ranking ATP, con il punteggio di 7-5, 6-3. Vittoria in due set Il match si è concluso in un’ora e 26 minuti, conche ha dimostrato ancora una volta la sua solidità e determinazione., terza testa di serie, non è riuscito a contenere la superiorità dello spagnolo, che ha gestito bene i momenti cruciali della partita. In attesa del vincente trae Bu Oraattende di conoscere il suo avversario in, che sarà il vincitore tra l’azzurro Jannik, numero 1 del mondo e prima testa di serie, e il cinese Yunchaokete Bu, attualmente numero 96 del ranking ATP.