Mark Rutte alla guida della Nato Strategie e sfide tra crisi globali e unità occidentale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) Con l’arrivo di, lasi trova a un crocevia storico, dovendo affrontare minacce complesse e diversificate. Da un lato, la guerra in Ucraina continua a rappresentare una sfida militare e diplomatica di primo piano per l’Alleanza, che ha fornito il 99% delle armi straniere a Kyiv.ha sottolineato come l’Ucraina sia al centro delle priorità: “Ovviamente, l’Ucraina è in cimalista”, ha dichiarato durante il suo primo intervento ufficiale come segretario generale. Tuttavia, ha anche ribadito l’importanza di rafforzare la difesa collettiva e le partnership internazionali, in particolare in Asia orientale, per affrontare le nuove