L’Europa sblocca 218 miliardi di investimenti

(Di martedì 1 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – A metà del suo mandato, InvestEU, il programma dell’Unione Europea concepito per agevolare un migliore accesso ai finanziamenti per le imprese, ha giàto 218di euro diaggiuntivi, con il 90% della garanzia assegnata. Sono 16 partner esecutivi del Piano, tra cui il gruppo Banca europea per gli, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche e gli istituti di promozione nazionali. Quasi l’80% della garanzia stanziata è già stata approvata. Un rapporto della Commissione Europea rileva però che il bilancio disponibile è insufficiente rispetto all’elevata domanda del mercato e alle esigenze di. I partner esecutivi di InvestEU possono collaborare con controparti a rischio più elevato, consentendoche altrimenti non potrebbero garantire finanziamenti sul mercato a condizioni ragionevoli.