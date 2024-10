Il Ponte delle Grazie? Nessuna notizia sui fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le risorse economiche necessarie per la ricostruzione delsono ufficialmente date per disperse: in Comune nessuno sa dove siano finite, le ripetute sollecitazioni inviate a Roma non hanno avuto risposta. "Quel che sappiamo è che la ricostruzione delnon sarà contenuta nell’ordinanza 13bis di prossima pubblicazione – spiega il vicesindaco Andrea Fabbri –. Fino ad ora ci era sempre stato assicurato che l’opera sarebbe stata finanziata attraverso il canale del Pnrr, ma le nostre richiesta di conferma sono rimaste lettera morta". Dalla Società di gestione impianti idrici, partecipata statale incaricata di fungere da braccio operativo per la ricostruzione, non sono arrivati segnali di vita per il nuovo