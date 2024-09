Grande Fratello 2024 scontro tra Yulia e Jessica Morlacchi | perchè? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tensioni all’interno della casa deltra. Volano parole pesanti tra le due coinquiline. «Sei una cafona, non è un problema mio se ti senti meno di me. Lavora su te stessa» – diceche replica «comunque il GF non è Miss Universo». Le due continuano a litigare con parole pesanti sotto gli occhi di tutti gli inquilini e nessuno di loro interviene. «Ho molta dedizione e sono una donna molto determinata» – diceconche ribatte «sei una ignorante, le parolacce non si dicono. Sei una povera disgraziata». «Come donna sei vergognosa» – replicadifesa solo da Luca Calvani che rivolgendosi ale ricorda «sei una donna di televisione ricordalo». La cantante dei Gazosa non ci sta e risponde: «questa è una furba e mi faccio mettere i piedi in testa da questa ragazzina? Mi sta fissando da 20 minuti».