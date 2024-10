False raccolte fondi online per gli alluvionati dell’Emilia Romagna | come funzionavano è scandalo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024)delleper gli: la truffa si allarga. Altre campagne su GoFundMe sono state chiuse, sollevando nuovi interrogativi sufunzionano i controlli sulla piattaforma. Tutto è partito da una raccoltasospetta per una casa alluvionata a Traversara di Bagnacavallo. L’iniziativa, gestita da un certo Marco Lolli, mirava a raccogliere 10mila euro, ma il Comune ha confermato che Lolli e la madre ottantenne non risultano tra gli sfollati o residenti della zona. Dopo le segnalazioni e un’indagine del Comune, GoFundMe ha bloccato la raccolta, dichiarando: “Non ha superato le verifiche e la validazione”.Leggi anche: Salute, chi ha diritto ai farmaci gratis e chi no (una cosa che non tutti sanno) La piattaforma ha sospeso e bannato gli account collegati alla campagna.