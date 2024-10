Denis Bergamini l’ex fidanzata Isabella Internò condannata a 16 anni per omicidio

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) I giudici della Corte d’assise di Cosenza hanno inflitto una condanna a 16di reclusione per, ritenuta responsabile diin concorso con ignoti per la morte delfidanzato, il calciatore del Cosenza Donato, avvenuta a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989. La sentenza è stata letta dalla presidente della Corte dopo otto ore di camera di consiglio. I giudici hanno ridimensionato la richiesta dell’accusa (che era di 23) concedendo le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. Prima della sentenzaha commentato: «Dio è l’unico testimone che non ho».