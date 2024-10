Champions League dove vedere le partite di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Seconda giornata diper. I nerazzurri, smaltita la dura sconfitta nel derby con la vittoria contro l’Udinese, riceveranno la Stella Rossa di Belgrado. I rossoneri, reduci da tre successi in Serie A, saranno ospiti dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen in una sfida che promette spettacolo. Entrambe le formazioni sono alla ricerca del primo successo nella nuova edizione della competizione: gli uomini di Simone Inzaghi hanno pareggiato all’esordio contro il Manchester City, mentre i ragazzi di Paulo Fonseca sono stati battuti dal Liverpool a San Siro. Le duesaranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su Now Tv.-Stella Rossa: le anticipazioni sulla partitaalle prese con un inizio di stagione più difficile del previsto.