Atp Pechino Sinner vola in finale e sfida Alcaraz La risposta a sospetti e ricorsi è ancora una vittoria sul campo

(Di martedì 1 ottobre 2024) È fatta: la lunga cavalcata di Jannikverso ladel torneo Atp 500 di(su cemento, con montepremidi 3.720.165 dollari) supera la prova della semiin Cina, dove poco fa il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha rimosso l’ultimo ostacolo che gli si presentava dall’altra parte della rete: il 22enne cinese Yunchaokete Bu, numero 96 del ranking Atp. Tutto in due ore e sette minuti di gioco, terminato con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-3). Ora il campione azzurro affronterà inil 21enne spagnolo Carlos, numero 3 del mondo e 2 del seeding. E lache si annuncia sulè molto più di match tra due fuoriclasse, rispettivamente in vetta al podio e sul terzo gradino del palco mondiale. Il cinese Bu ko in due set.