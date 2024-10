Atalanta Gasp non abdica al suo credo Sarà ancora una Dea d’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’vola oggi in Germania per la sua prima trasferta stagionale in Champions League, dove domani pomeriggio alle 18,45 affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nello stadio dello Schalke 04. Dea in cerca del primo successo europeo dopo il pareggio casalingo contro l’Arsenal.erini vuole i tre punti per dare subito una sferzata alla classifica dei nerazzurri che puntano ad un posto nei playoff. "Nonuna partita semplice ma per andare avanti in Champions bisogna fare bene queste partite - ha spiegato lo stesso tecnico al sito ufficiale del club - Arriviamo da un buon risultato con l’Arsenal, ora pronti per lo Shakhtar: sono una squadra veloce e tecnica".