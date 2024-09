The Holy Gosh Darn | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 30 settembre 2024) “The” è un’avventura narrativa stracolma di umorismo e creatività, in cui il viaggio nel tempo diventa il fulcro di una trama tanto assurda quanto divertente. Sviluppato da Perfectly Paranormal, lo stesso team che ci ha regalato titoli come Manual Samuel e Helheim Hassle, questo gioco spinge i confini della comicità con una storia che si snoda attraverso quattro mondi e altrettante linee temporali, sfidandoti a salvare il paradiso ancora una volta. TheSei Cassiel, un angelo apparentemente tranquillo, ma con un compito incredibilmente stressante: salvare il paradiso dalla distruzione in appena sei ore. Come? Utilizzando il tuo potere di viaggiare nel tempo per alterare eventi tra passato, presente e futuro, attraversando luoghi come il paradiso, l’inferno, la Terra e persino Helheim.