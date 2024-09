Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024) ARIETE – Buona la prima per Mia Ceran! Preparatevi a una transizione positiva da finea inizio. Anzi, molto più che positiva. Continua, infatti, il periodo favorevole, felice e fortunato iniziato qualchefa (dopo i tanti periodi noprima metà del 2024) e continuerà ancora a lungo, portando numerose novità e sorprese incredibili. Questa, per esempio, fate attenzione a questi giorni: mercoledì, venerdì, sabato e domenica. In quei giorni, infatti, avrete un picco clamoroso di fortuna. Approfittatene. Questo vostro periodo d’oro ricorda quello che sta vivendo Mia Ceran, nuova padrona di casa di Tv Talk (la recensionesua prima puntata dello storico programma di Rai3).dal 30al 6Davide Maggio.