Libano le operazioni segrete israeliane erano già partite da mesi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Negli ultimi, le forze specialihanno intrapresoclandestine nel sud del, puntando a raccogliere informazioni strategiche su Hezbollah e i suoi tunnel. Queste azioni, come riportato dal Wall Street Journal, rappresentano una preparazione per una possibile offensiva di terra che potrebbe essere imminente. Un’Operazione Preparatoria Le incursioni, iniziate settimane fa, hanno visto gli incursori israeliani oltrepassare il confine settentrionale per effettuare missioni mirate di breve durata. L’obiettivo principale è stato quello di infiltrarsi in strutture sotterranee legate a Hezbollah e avvicinarsi alle postazioni delle milizie sciite. Questi sforzi sembrano essere parte di una strategia più ampia, che mira a creare un contesto favorevole per un futuro intervento militare su vasta scala.