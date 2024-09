Leverkusen-Milan Fonseca | non faremo l’Atalanta Difesa e contropiede? Voglio distinguermi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Sappiamo che è una partita diversa, simile a quella avuta col Liverpool. Noi però dobbiamo dare continuità a quanto fatto finora, soprattutto difensivamente. Si tratta di un test difensivo di livello, dovremo essere perfetti per vincere“. È quanto dichiarato dall’allenatore del, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayer. “Io ho sempre fiducia, ma so che le partite di Champions sono diverse. Oggi ho sentito Xabi Alonso e le parole sulle squadre italiane in Europa sono sempre le stesse,, organizzazione e. Noi vogliamo essere qualcosa di diverso. Domani difenderemo perché affrontiamo una squadra forte, ma quando abbiamo la pallale nostre cose. Sono molto curioso di vedere la mia squadra in un contesto diverso“, ha dichiarato