La bellezza della fatica e il gusto dell’impresa Ecco L’Eroica 2024 | programma date e tutti gli orari

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gaiole in Chianti (Siena), 30 settembre– Gli organizzatori la definiscono "lae ildell'impresa”. I due giorni saranno quelli di sabato 5 e domenica 6 ottobre, quando a Gaiole in Chianti si svolgerà la 27^ edizione de L'Eroica nata nel 1997.nacque anche per amore verso quel ciclismo che fece scrivere un bel po’ di storia con l’intento di ricercare le radici autentiche di uno sport con una grande anima popolare.è frutto, inoltre, di un amore per la bicicletta e per i valori che hanno ispirato il ciclismo nel secolo scorso. Valori che l’evento recupera per far riscoprire "laed il”. Anche quest’anno numeri eccezionali con 9.000 iscritti (da 52 Paesi) a numero chiuso, dei quali quasi il 40% stranieri.