Inter quanti gol subiti! La difesa ripassi soprattutto un dato – CdS

(Di lunedì 30 settembre 2024), abbiamo un problema: la, stranamente, fa acqua. Sono tanti i goldalla squadra nerazzurra in questo avvio di campionato. Unè indicativo. GOL– L’inizio così così dell’in campionato è dovuto principalmente ad una fase difensiva piuttosto anomala. Dopo sei partite, i nerazzurri, sottolinea il Corriere dello Sport, hanno subito sette gol. Troppi per una squadra che dovrà puntare a vincere lo scudetto. Lo scorso anno, a questo punto del campionato, i nerazzurri avevano incassato solamente tre gol. Houston, abbiamo un problema. Ecco perché in questi giorni, la retroguardiaista sta facendo deiad Appiano Gentile. Parecchi gol, se non tutti, sono nati da errori individuali: perdita della marcatura, poca pressione sull’avversario e mancanza di concentrazione (vedi Bisseck a Genova).