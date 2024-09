Green Moon Comics – Parsifal di Lucio Perrimezzi Gabriele Grosi e Wu Xiao Jing in uscita il 30 ottobre

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arriva in casal’attesissimo, il graphic novel scritto daGrossi e illustrato da Wuinil 30. Con la copertina firmata da Matteo Cremona autore di Nero (Sergio Bonelli Editore),è una storia che si immerge nelle ombre della leggendaria Camelot, affrontando temi di disillusione, eroismo e fragilità umana. Il protagonista,, ha finalmente realizzato il suo sogno di diventare un Cavaliere della Tavola Rotonda, ma presto si rende conto che la realtà è molto diversa da ciò che immaginava. La Camelot che un tempo rappresentava un simbolo di gloria e potenza, ora è in declino, Re Artù è guidato dalla disperazione, Mago Merlino si è esiliato dalla città e il ruolo di Cavaliere cheha tanto desiderato non è altro che una fonte di amara disillusione.