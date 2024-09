Gratta e vinci fino a 5 milioni spendendo solo 20 euro | incredibile scoperta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 30 settembre 2024), investimento e montepremi non corrono in parallelo: provare per credere, milionaripochissimo. Nessuno sa chi sia. Ma, in fin dei conti, non è poi così importante. Basti sapere a tutti noi che il giocatore in questione, che non ha ancora un’identità e che probabilmente non ce l’avrà mai, ha vinto una delle somme più alte che siano mai state dispensate in Valle d’Aosta. Una di quelle cifre dinanzi alle quali si resta, quello è poco ma sicuro, senza parole. Un giocatore si è assicurato un premio altissimo ad Aosta (AnsaFoto) – Ilveggente.itRiavvolgiamo il nastro, però, perché è meglio procedere con ordine. Iniziamo col dire, quindi, che tutto è successo ad Aosta, in viale Conte Crotti, al pian terreno di uno degli stabili più famosi della città : il condominio Casa Maternità , che porta la firma dell’architetto Carlo Mollino.