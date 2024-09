Fantacalcio gol e show nel fine settimana | puntate su di loro nel prossimo turno

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 30 settembre 2024) La quinta giornata del campionato non si è conclusa ma alè già tempo di bilanci.su questi 5 giocatori. La quinta giornata non si è ancora conclusa: stasera, infatti, andrà in scena il posticipo che vedrà scendere in campo il Parma ed il Cagliari. Intanto, però, alè già tempo di riflessioni e di nuovi bilanci: in questo articolo andiamo ad analizzare 5 giocatori che, in questo, si sono rivelati fondamentali per le sorti delle rispettive squadre tra prestazioni da urlo e bonus vari. Nomi su cui puntare forte neldi campionato. Niccolo Pisilli decisivo per la Roma (LaPresse) – Serieanews.comPartiamo da Youssouf Fofana, ormai divenuto signore e padrone della linea mediana del Milan. L’ex Monaco copre, recupera palla ed imposta, tenendo sempre alto il livello della giocata.