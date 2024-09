F1 Sergio Perez smentisce le voci sul suo addio | Voglio decidere io quando dire basta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)nelle ultime settimane ha fatto versare fiumi d’inchiostro, ma suo malgrado quasi mai per quanto fatto vedere in pista. “Checo”, infatti, è passato rapidamente dal possibile appiedamento da parte della Red Bull nel corso delle vacanze estive fino al possibile annuncio del suo ritiro in occasione del fine settimana del Gran Premio di casa, quello del Messico. Secondo diverse testate, infatti, nelle ultime ore si erano sparseche vedevano il nativo di Guadalajara pronto a salutare il mondo della Formula Uno. Lo stesso portacolori del team Red Bull ha immediatamente voluto zittire questi rumors per mezzo di un post suoi suoi canali social. Su X, infatti,ha condiviso una famosa clip tratta dal film “The Wolf of Wall Street” che afferma: “Non me ne vado”.