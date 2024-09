Abusivismo commerciale | da Roma Est a San Pietro maxi-sequestri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Proseguono i controlli da parte della Polizia Locale diCapitale a contrasto dell’sul territorio capitolino: nelle ultime ore sequestrati oltre 2mila articoli nelle zone più colpite dal fenomeno. Due i venditori denunciati. Era in servizio di vigilanza presso il mercato di Porta Portese Est, la pattuglia del V Gruppo Casilino, che ieri è intervenuta nei confronti di una venditrice abusiva, che aveva allestito un banco, esponendo in vendita alcuni articoli di provenienza furtiva. Determinante la segnalazione di due cittadini , che hanno riconosciuto alcuni oggetti di loro proprietà e per cui avevano sporto denuncia di furto un paio di giorni prima, trattasi di due zaini e una bicicletta prelevati dalla loro auto mentre si trovava parcheggiata nel territorio del III Municipio.