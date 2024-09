Tragedia in Irpinia giovane trovato senza vita in casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDolore e sconcerto per la comunità di Mirabella Eclano. Undi 25 anni è stato rinvenuto cadavere all’interno della sua abitazione. Laè avvenuta nella frazione Calore. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Ilè statosuicida. Sul posto i Carabinieri della locale compagnia insieme al medico legale incaricato dal magistrato di turno della procura di Benevento per effettuare un primo esame esterno sulla salma. Dopo i primi esami che hanno confermato il suicidio la salama è stata liberata. L'articoloininproviene da Anteprima24.it.