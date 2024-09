ATP Pechino Musetti si arrende a sorpresa a Bu con qualche problema fisico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Nell’ATP 500, in Cina, si ferma negli ottavi di finale la corsa di Lorenzo, il quale accusa anche problemi all’avambraccio destro, nei China Open 2024 di tennis: l’azzurro, accreditato della sesta testa di serie, cede in due set al padrone di casa cinese Yunchaokete Bu, in tabellone grazie ad una wild card, che si impone per 6-2 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Per l’asiatico ai quarti ci sarà uno tra il russo Andrey Rublev, numero 4 del seeding, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Nel primo set l’incontro si mette subito in salita per, che in apertura cede la battuta a trenta. L’azzurro non riesce ad essere incisivo in risposta, ed il cinese conferma agevolmente lo strappo sia nel secondo che nel quarto game., invece, finisce sotto 0-40 anche nel quinto gioco, ed alla seconda occasione Bu scappa sul 4-1 pesante.