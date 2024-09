Atp Pechino 2024 Alcaraz in 57? va ai quarti e ottiene la 200esima vittoria sul circuito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Carlosin appena 57? di partita riesce a raggiungere idi finale dell’ATP di. Lo spagnolo pare in gran forma e lascia le briciole a un avversario ostico come Tallon Griekspoor, sconfitto 6-1 6-2 nella sessione serale odierna del torneo cinese. Si tratta anche dellain carriera sulper lo spagnolo, secondo più giovane a riuscirci così presto dopo John McEnroe. In una giornata condizionata dalla pioggia e che ha portato al rinvio di Rublev-Davidovich Fokina, l’altraè di Karen Khachanov, che in due tie-breaks, con il punteggio di 7-6(4) 7-6(9) ha sconfitto Francisco Cerundolo. Atpin 57? va ailasulSportFace.