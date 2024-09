Tennis Wta Pechino | esordio vincente per Jasmine Paolini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 settembre 2024)ha iniziato con una vittoria il suo cammino nel torneo WTA 1000 'China Open' di. Lata toscana, attualmente numero 5 del mondo, ha superato la danese Clara Tauson con il punteggio di 7-5, 6-4.Leggi anche: Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Vienna: perderà 500 punti in classifica Atp "È stata una partita difficile, lei è una giocatrice molto forte con un diritto veloce e potente," ha dichiaratoal termine del match. "Ho cercato di restare concentrata e di giocare punto dopo punto."ha anche espresso il suo apprezzamento per il torneo: "Amo questo torneo, l'anno scorso sono arrivata fino agli ottavi, ma quest'anno mi piacerebbe fare ancora meglio."