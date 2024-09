LIVE Sinner-Safiullin ATP Pechino 2024 in DIRETTA | n 1 in campo tra non molto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:20 Aryna Sabalenka viene fuori da un tiratissimo 1° set (6-4), poi! 07:20 Chiude Jasmine Paolini al termine di un matchintenso contro Clara Tauson, di cui vi consigliamo di scorgere la. Adesso Aryna Sabalenka impegnata contro la qualificata Thailandese Sawangkaew. 06:34 Jasmine Paolini è in lotta contro la danese Clara Tauson sul punteggio di 1-6, 7-5! Poi Sabalenka e poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale dell’ATP 500 ditra Jannike Roman. Il numero uno del mondo gioca la sua seconda partita nella trasferta asiatica, che lo vedrà poi impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, a partire da mercoledì 3 ottobre. Dopo aver battuto in rimonta all’esordio il cileno Nicolas Jarry, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, illlo si alza.