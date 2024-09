Killer Heat la recensione | un noir scontato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) Al centro diun investigatore privato assunto per indagare su una morte misteriosa, che si ritrova alle prese con un complesso intrigo familiare. Con Joseph Gordon-Levitt, su Amazon Prime Video. Il detective privato Nick Bali viene assunto in gran segreto da Penelope Vardakis per indagare sulla morte di Leo, il fratello gemello monozigote di suo marito Elias. Poiché la ricca famiglia del defunto controlla pressoché ogni cosa, inclusa la polizia, sull'isola greca dove prospera il suo impero, un'indagine ufficiale sul decesso non è mai stata organizzata e la morte durante un'arrampicata è stata considerata come uno sfortunato incidente. Inil protagonista, in fuga da un recente e doloroso passato nella sua routine familiare negli Stati Uniti e tormentato dal demone dell'alcool, scopre ben presto come il caso nasconda