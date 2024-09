Estra Pistoia occhio all’ex Copeland faro di Napoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "Abbiamo una squadra più forte di quella dello scorso anno". Igor Milicic non si nasconde, anzi scopre le carte senza troppi giri di parole. E dire che lo scorso annoaveva nel roster giocatori del calibro di Pullen, Sokolowski, Zubcic, Owens e Ennis, che non avevano di certo bisogno di tante presentazioni. E se quest’annoè ancora più forte, domani (ore 19, PalaCarrara) per l’non sarà un esordio tra i più tranquilli. Parole che pesano, se pensiamo che la squadra partenopea è stata ampiamente rinnovata e il roster presenta diverse scommesse. E’ arrivato un giocatore come Kevin Pangos alla ricerca della piazza per rilanciarsi dopo alcune stagioni giocate non ai livelli che gli competono. Persi tratta di un azzardo? Può darsi ma potrebbe anche rivelarsi una mossa decisamente vincente.