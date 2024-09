Ciclismo Mondiali 2024 | il borsino dei favoriti Evenepoel e Pogacar sopra tutti Hirschi e Roglic mine vaganti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Siamo alla vigilia di una delle gare che è sempre tra le più attese dell’anno. Domani in Svizzera appuntamento con la prova in linea degli uomini élite aidisu strada: le condizioni meteo, a differenza dei giorni scorsi, dovrebbero non incidere sulla corsa, ma occhio ad un circuito durissimo, con oltre 4000 metri di dislivello totale. Si prospetta una sfida a due: Tadejcontro Remco. Sono i grandi protagonisti di questa stagione: lo sloveno ha vinto il Giro d’Italia ed il Tour de France ed in generale ha sempre dominato quando ha corso, parte con i favori del pronostico su un percorso ideale per le sue caratteristiche. Il belga è stato perfetto quando ci sono state in palio le medaglie: oro alle Olimpiadi sia a cronometro che nella prova in linea, oro anche nella sfida alle lancette iridata; proverà a cercare il poker che sarebbe clamoroso.