Chi è Hashem Safieddine probabile successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah

(Di sabato 28 settembre 2024) Secondo alti funzionari della Difesa di Israele, citati dal New York Times, dopo la morte del segretario generale Hassanladidovrebbe passare ad, cugino (da parte di madre) e braccio destro del leader ucciso da Israele in un raid su Beirut, da tempo responsabile dell’amministrazione finanziaria e organizzativa del Partito di Dio. Potente ma discreto, il 60ennenon è mai stato un volto pubblico di primo piano di, ma da tempo ha un ruolo cruciale al suo interno: fa infatti parte del Consiglio della Jihad e ha in mano la gestione degli affari correnti e delle operazioni finanziarie del Partito di Dio, che il cuginova dal lontano 1992.