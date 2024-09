Stella Rossa vittoria sul Zeleznicar Pancevo! Tra 4 giorni l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Laha vinto la sua partita di campionato contro ilcon il risultato di 2-1. Tra 4i serbi affronteranno. SUCCESSO – 2-1 è il risultato finale della partita tra. Alla decima giornata di campionato la squadra biancoottiene i tre punti grazie ad un gol per tempo. Apre la serata la rete del difensore Vanja Drkusic al minuto 33. Nella ripresa pareggia momentaneamente la compagine avversaria con il gol di Francis Ezeh al minuto 60. Luka Ilic, il trequartista, ha segnato il gol decisivo per laal 70?. Laallunga così in classifica e sale a 25 punti nel campionato serbo: la distanza rispetto alla seconda, il Mladost, è di sei punti già.