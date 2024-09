Rigore ed espulsione Napoli favorito? Sentenza in diretta di Cesari

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024)-Palermo, dubbi su una favore degli ospiti: arriva il commento di Graziano, ex arbitro. Il match trae Palermo è stato caratterizzato da diversi episodi che sono stati verificati dall’ex arbitro Graziano, ora opinionista negli studi Mediaset. Nonostante il 5-0 secco da parte degli azzurri, quest’ultimi, in un momento della gara, hanno rischiato di vedersi accorciare le distanze su un pallone vacante, non controllato in area di. Episodi dubbi, Graziani tuona: “Il VAR doveva intervenire!” L’ex arbitro ha analizzato gli episodi che hanno suscitato scalpore nel corso del match trae Palermo. Poco prima della mezz’ora di gioco, infatti, il portiere del, Elia Caprile, a vedere di, sarebbe intervenuto in maniera scomposta sull’attaccante del Palermo, Le Douaron. Sull’accaduto, ha dichiarato: “Minuto 25. Arbitro molto acerbo.