Quirinale Mattarella a Berlino | Germania è partner imprescindibile

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Secondo giorno della visita del presidente della Repubblica, Sergio, in. Il capo dello Stato, ada ieri sera, ha avuto un incontro con il presidente Frank-Walter Steinmeier. Al suo arrivo a palazzo Bellevue a, sede della presidenza tedesca,è stato accolto con gli onori militari dal presidente tedesco. Per il governo presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il Presidente della Repubblica Sergiocon Frank-Walter Steinmeier Presidente della Repubblica Federale di: “” “Per Italia laè un. Stiamo attraversando una fase di grande collaborazione bilaterale, a livello governativo e istituzionale. Il patto d’azione crea in questo senso una cornice completa della collaborazione tra i nostri Paesi.